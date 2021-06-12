خروج رتل شاحنات ومدرعات للاحتلال الأمريكي من قاعدة مطار خراب الجير بريف الحسكة إلى العراق

الحسكة-سانا

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتل مدرعات وشاحنات من قواعدها في منطقة الجزيرة السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة إلى الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر أهلية من قرية السويدية بريف منطقة اليعربية لمراسلة سانا ان رتلاً مؤلفاً من 36 آلية من شاحنات وعدد من المدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي خرج من مطار خراب الجير العسكري واتجه عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي الأربعاء الماضي رتلا مؤلفا من 20 شاحنة محملة بالقمح من الأراضي السورية باتجاه شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.