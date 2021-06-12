الناخبون الجزائريون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني

الجزائر-سانا

يتوجه الناخبون الجزائريون اليوم إلى مراكز الاقتراع في إطار انتخابات تشريعية مبكرة لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية واج أنه تمت دعوة نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات.

وتشارك في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار ويتوقع ألا تصدر النتائج الرسمية قبل يوم غد.

وتم تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61543 مكتب اقتراع داخل البلاد إلى جانب 357 مكتب اقتراع في الخارج إضافة إلى 139 مكتباً متنقلاً حسب معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن في شباط الماضي حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة.