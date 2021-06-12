قتيل وثمانية مصابين في إطلاق نار جماعي بولاية جورجيا الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل شخص واحد وأصيب ثمانية آخرون بجروح اليوم جراء إطلاق نار جماعي في حي سكني في مدينة سافانا بولاية جورجيا الأمريكية.

وقالت بيانكا جونسون المتحدثة باسم إدارة شرطة سافانا لوكالة أنباء (بي ان او نيوز) إنه تم العثور على 9 أشخاص مصابين بطلقات نارية بينهم شخص توفي متأثراً بجروحه مضيفة “إن العديد من الضحايا الآخرين نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح تبدو خطيرة أو حرجة”.

وأوضحت جونسون أن الضباط في المنطقة يواصلون جمع المعلومات ويتحدثون إلى السكان مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي ليست لديها أي معلومات أخرى متاحة.

وقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل جراء إطلاق نار أمس داخل أحد المتاجر في ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأميركي وحق حيازة السلاح الفردي.