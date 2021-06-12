البرازيل تسجل 85149 إصابة و2216 وفاة جديدة بكورونا

برازيليا-سانا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 85149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيان انه تم تسجيل 2216 وفاة جديدة بـ “كوفيد19” ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 17 مليونا و296118 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 484235.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.