إيطاليا تهزم تركيا في افتتاح يورو 2020

روما-سانا

استهل منتخب إيطاليا مشواره في النسخة الـ 16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020” بفوز عريض على نظيره التركي 3-صفر في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما اليوم.

وتقدم منتخب إيطاليا بهدف سجله المدافع التركي ميريج ديميرال في الدقيقة 53 خطأ في مرماه وضاعف المهاجم الإيطالي شيرو إيموبيلي النتيجة بحلول الدقيقة 66 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واختتم المهاجم الإيطالي لورنزو إنسيني ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة 79 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة روما.

وبهذا الفوز حصد منتخب إيطاليا نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الأولى لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2020” المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا.