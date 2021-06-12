جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن مقتل خمسة من عسكرييها برصاص القوات الأوكرانية

لوغانسك-سانا

أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد اليوم مقتل خمسة من عسكرييها برصاص القوات الحكومية الأوكرانية خلال “عملية تخريبية استهدفت نقطة تفتيش للشرطة الشعبية”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الشرطة الشعبية للجمهورية الواقعة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا قولها في بيان: “قتلت مجموعة تخريبية تابعة لمركز العمليات الخاصة /زاباد/ خمسة عناصر في قوات الدفاع الشعبي خلال هجوم على نقطة تفتيش للشرطة الشعبية ببلدة غولوبوفسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية”.

وأضاف البيان “إن الهدف من هذه العملية الاستفزازية يتمثل في التسبب بإطلاق النار كرد جوابي من قبل وحدات الشرطة الشعبية من أجل اتهامها لاحقاً بانتهاك اتفاقات مينسك وتكثيف الأعمال القتالية”.

وتشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا أزمة عسكرية سياسية منذ العام 2014 على خلفية تغيير السلطة في العاصمة كييف نتيجة احتجاجات واسعة شاركت فيها بشكل نشط القوى المدعومة من قبل الغرب في هذا البلد.