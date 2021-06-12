موسكو: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تميل إلى المزيد من التدهور

موسكو-سانا

اعتبر المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف اليوم أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي في “حالة غير طبيعية وتميل إلى مزيد من التدهور”.

ونقلت وكالة تاس عن تشيجوف قوله اليوم: “علاقاتنا في حالة غير طبيعية وللأسف تميل إلى التدهور” مضيفاً: “نحن مستعدون للدخول في حوار حول مجموعة واسعة من الأمور في العديد من المجالات ولكن بالطبع حوار متوازن وقائم على الاحترام”.

وأشار المبعوث إلى أن استئناف قمم روسيا والاتحاد الأوروبي أمر ممكن لكن من الواضح أنه لن يحدث في المستقبل القريب.

يشار إلى أن روسيا عقدت والاتحاد الأوروبي ما مجموعه 32 قمة منذ دخول اتفاقية الشراكة والتعاون لعام 1997 حيز التنفيذ وعقدت القمة الأخيرة في عام 2014 في بروكسل.