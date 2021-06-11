إيران تهزم كمبوديا بعشرة أهداف في التصفيات الآسيوية المزدوجة

المنامة-سانا

حقق المنتخب الإيراني فوزاً كبيراً اليوم على نظيره الكمبودي بعشرة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس أمم آسيا في الصين 2023.

وتقدم المنتخب الإيراني برباعية في الشوط الأول من هذه المباراة التي أقيمت في اطار الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثالثة التي تستضيفها المنامة بينما أضاف في الشوط الثاني ستة أهداف أخرى في سيطرة تامة منه على اللقاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إيران الى 15 نقطة في المجموعة الثالثة فيما تجمد رصيد كمبوديا عند نقطة واحدة.

وفي مباراة أخرى جرت اليوم أيضاً ضمن نفس المجموعة فاز المنتخب العراقي على هونغ كونغ 1-صفر ليتصدر المجموعة برصيد 17 نقطة فيما تأتي إيران في مركز الوصافة برصيد 15 نقطة ومن ثم البحرين بـ 12 وبعدها هونغ كونغ ولها 5 نقاط وأخيراً كمبوديا وفي جعبتها نقطة واحدة.