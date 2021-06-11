انتخاب خمسة أعضاء غير دائمين جدد في مجلس الأمن

نيويورك-سانا

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم كلاً من ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات أعضاء في مجلس الأمن الدولي لفترة مدتها عامين تبدأ اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2022.

وذكرت رويترز أن غانا حصلت على 185 صوتاً في الجمعية العامة بينما حصلت الغابون على 183 صوت والإمارات على 179 وألبانيا على 175 فيما نالت البرازيل 181 صوتاً حيث ستحل هذه الدول محل كل من إستونيا والنيجر وسانت فينسنت وغرينادين وتونس وفيتنام.

يشار إلى أن المقاعد في مجلس الأمن تخصص لمجموعات إقليمية لضمان التمثيل الجغرافي لكن حتى وإن خاضت الدول المرشحة الانتخابات دون أي معارضة داخل مجموعتها فهي لا تزال بحاجة إلى الفوز بدعم أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي يضم خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض “الفيتو” وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.