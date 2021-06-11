إيران تستعيد حقها بالتصويت في الأمم المتحدة

طهران-سانا

أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي استعادة بلاده حقها بالتصويت في المنظمة الدولية بعد تسديدها للمستحقات المترتبة عليها.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن تخت راونجي قوله في تغريدة اليوم إن “الحظر الأميركي غير القانوني لم يحرم شعبنا من الدواء فحسب بل حال أيضاً دون دفع إيران المتأخرات للأمم المتحدة”.

وأوضح تخت راونجي أنه “بعد أكثر من 6 أشهر من العمل أعلنت الأمم المتحدة اليوم أنها تسلمت المتأخرات” مضيفاً “يجب رفع أنواع الحظر غير الإنساني”.

وكان البنك المركزي الإيراني أعلن بوقت سابق تسديده رسوم اشتراك وعضوية الحكومة الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة البالغة أكثر من 16 مليون دولار من الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة.