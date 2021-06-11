SCS-NET

إيران تستعيد حقها بالتصويت في الأمم المتحدة

2021-06-11

طهران-سانا

أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي استعادة بلاده حقها بالتصويت في المنظمة الدولية بعد تسديدها للمستحقات المترتبة عليها.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن تخت راونجي قوله في تغريدة اليوم إن “الحظر الأميركي غير القانوني لم يحرم شعبنا من الدواء فحسب بل حال أيضاً دون دفع إيران المتأخرات للأمم المتحدة”.

وأوضح تخت راونجي أنه “بعد أكثر من 6 أشهر من العمل أعلنت الأمم المتحدة اليوم أنها تسلمت المتأخرات” مضيفاً “يجب رفع أنواع الحظر غير الإنساني”.

وكان البنك المركزي الإيراني أعلن بوقت سابق تسديده رسوم اشتراك وعضوية الحكومة الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة البالغة أكثر من 16 مليون دولار من الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة.

انظر ايضاً

طهران: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير مسؤولة ولا أخلاقية

نيويورك-سانا جددت إيران مطالبتها برفع الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي زادت …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved