بكين تجدد التأكيد على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين

بكين-سانا

جددت بكين التأكيد على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين داعية الولايات المتحدة إلى احترام مبدأ “صين واحدة” واتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

ونقلت شينخوا عن عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ غيتشي قوله خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن “مسألة تايوان تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها وتنطوي على مصالح الصين الجوهرية” مضيفاً أن “هناك صيناً واحدة في العالم وتايوان جزء لا يتجزأ من الصين”.

وأضاف يانغ أن “الجانب الصيني يدافع بحزم عن سيادته الوطنية وسلامة أراضيه” لافتاً إلى أن بلاده ملتزمه بالعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق عدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين وسيحمي بقوة سيادته وأمنه ومصالحه التنموية في نفس الوقت.