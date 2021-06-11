بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.. فعالية تعليمية ترفيهية بدمشق

دمشق-سانا

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف في الـ12 من حزيران أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم بالتعاون مع وزارة الثقافة فعالية تعليمية فنية ترفيهية شارك فيها نحو 150 طفلاً وطفلة وذلك في حديقة السبكي بدمشق .

وتضمنت الفعالية التي تقام بدعم من منظمتي العمل الدولية والأمم المتحدة للطفولة اليونسيف ألعاباً وغناء ومسرحاً تفاعلياً قدمها عدد من متطوعي فريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و جمعية الندى التنموية واستهدفت الأطفال من زوار الحديقة ومعهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية.

كما شارك 18 طالباً وخريجاً من مركز أدهم اسماعيل للفنون التشكيلية بملتقى رسم حيث رسموا لوحات عبرت عن مخاطر عمل الأطفال والحقوق التي يجب أن توفرها لهم الأسرة والدولة والمجتمع وسيتم عرض اللوحات يومي 16 و17 من الشهر الجاري في المتحف الوطني بدمشق بالتعاون مع جمعية أصدقاء المتاحف.

وفي تصريح لسانا بينت منسقة الفعالية دلال الزين أن الفعالية ترجمة لبرنامج “صرخة” الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع منظمة العمل الدولية العام الماضي لدعم حقوق الطفل بدأت في 9 من الشهر الجاري واستهدفت أكثر من 200 طفل من معهد الغزالي لرعاية الأحداث بريف دمشق ودار رعاية المشردين والمتسولين بنشاطات ترفيهية وتعليمية متنوعة .

من جانبها أوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق نازك رحمة أن القانون السوري سمح بعمل الأطفال فوق سن 15 من العمر وفق شروط خاصة كما نص على عقوبات كبيرة بحق مشغلي الأطفال في التسول أو الإتجار بهم وغيرها.

وأشارت كل من منى الكيلاني و دعاء عواد من طلاب معهد أدهم اسماعيل للفنون التشكيلية إلى دور الفن في التعبير عن قضايا المجتمع ومنها عمل الأطفال وأهمية تسليط الضوء على ذلك عبر لوحات واقعية ورمزية لنشر التوعية لتظافر الجهود لمكافحة ظاهرة عمل الأطفال.

ولفت وائل ريحاوي مدير الحالة بقسم حماية الطفل بجمعية الندى التنموية إلى دور القطاع الأهلي في حماية الأطفال من العنف بكل أشكاله وتوعية المجتمع بمخاطر عمل الأطفال والقوانين التي تمنع ذلك .

يذكر أن منظمة العمل الدولية أطلقت اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة بحلول عام 2030.