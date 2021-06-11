ميليشيا “قسد” تستولي بالقوة على مساحات واسعة من أراضي الأهالي في محيط مخيم العريشة بريف الحسكة

الحسكة-سانا

استولت ميليشا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط مخيم العريشة للاجئين بريف الحسكة الجنوبي بذريعة توسيع المخيم.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” أجبرت الأهالي على بيع أراضيهم بأسعار زهيدة وأقدمت على طرد من رفض البيع بقوة السلاح من المنطقة بشكل كامل.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” سربت معلومات حول نيتها نقل اللاجئين القاطنين في مخيم الهول إلى مخيم العريشة وقامت بتخريب وإزالة جزء من أقنية الري الخاصة بسد الباسل جنوب الحسكة والتي تروي آلاف الهكتارات واستدعت أصحاب الأراضي وأجبرتهم تحت التهديد على بيع أراضيهم في تلك المنطقة.

ويضم مخيم العريشة الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” بدعم قوات الاحتلال الأمريكية قرابة ألف نازح من ريف دير الزور يعيشون في ظروف سيئة جداً حيث ينتشر الجوع والأمراض ولا سيما بين الأطفال والنساء .