اليمن: خسائر اقتصادية كبيرة بسبب أعمال القرصنة على سفن الوقود

صنعاء-سانا

أكد المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي أن الاقتصاد اليمني تكبد خسائر كبيرة مباشرة وغير مباشرة بسبب أعمال القرصنة الجارية خلال العدوان المتواصل على اليمن.

وقال الأضرعي خلال وقفة احتجاجية لموظفي الشركة أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء اليوم تحت عنوان (أمريكا تحاصر الشعب اليمني) إنه في مثل هذا اليوم من العام 2020 أطلقت الشركة خطة طوارئ واليوم يتم إكمال عام كامل وما تزال الأزمة التي يعاني منها 26 مليون يمني ناهيك عن غرامات تأخير يتكبدها أبناء الشعب اليمني بسبب احتجاز قوى العدوان السعودي لسفن المشتقات النفطية مقدراً قيمة الخسائر اليمنية لذلك بأكثر من 10 مليارات دولار.

كما أدانت اللجان النقابية بالشركة في بيان الصمت الأممي (المعيب) تجاه الممارسات التعسفية لقوى العدوان مؤكدة أن أعمال القرصنة واحتجاز سفن الوقود يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.