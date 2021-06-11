100 طفل وطفلة يغنون على مسرح مجمع دمر احتفالاً بانتخاب الدكتور بشار الأسد رئيساً للجمهورية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير الروسي بدمشق: نتائج الانتخابات أكدت ثقة السوريين برئيسهم.. عدد الدول التي تهتم بإعادة العلاقات مع سورية أكبر مما نراه
2021-06-11
أوزبكستان.. اعتقال 14 شخصاً حاولوا الانضمام إلى الإرهابيين في سورية
2021-06-11
قاسم: سورية تجني نتيجة مقاومتها بنجاح انتخابات الرئاسة
2021-06-10
حزب البعث في اليمن يدين الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية التركية على الأراضي السورية
2021-06-10
اتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار يهنئ بإنجاز الاستحقاق الرئاسي
2021-06-10
السفير خضور: سورية تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم كل الظروف
2021-06-10
أجنحة الشام للطيران تبدأ تسيير رحلاتها المباشرة بين بيروت وحلب
2021-06-10
محليات
المهندس عرنوس خلال تفقده الخدمات في جرمانا: التوسع بالخدمات المقدمة للمواطنين والتقيد بالمخططات التنظيمية الموضوعة
2021-06-11
إجراءات الأمن الجنائي لمكافحة جرائم تزوير الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية
2021-06-11
الحرارة إلى انخفاض وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2021-06-11
حفل فني في جبلة بمناسبة فوز الدكتور بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية
2021-06-10
القبض على عصابة تمتهن تجارة وترويج المخدرات بحمص
2021-06-10
ضبط محطات محروقات مخالفة ومواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بدرعا وطرطوس
2021-06-10
المقداد يتسلم أوراق اعتماد كريستوف مارتن رئيساً جديداً لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية
2021-06-10
رياضة
محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز
2021-06-11
المحكمة العليا في البرازيل تحسم مصير كوبا أمريكا
2021-06-11
كرة القدم الأوروبية تخرج عنقها من قمقم كورونا والبداية من كأس الأمم الأوروبية
2021-06-10
كريتشيكوفا تهزم ساكاري بنصف نهائي بطولة فرنسا
2021-06-10
عمر حميدان رئيساً لنادي العربي بالسويداء
2021-06-10
البرازيلي مارسيلو يعلن الاستمرار مع ريال مدريد
2021-06-10
دورة مركزية لمدربي الكاراتيه بالدرجتين (C) و(D) – فيديو
2021-06-10
اقتصاد
فلاحو درعا يواصلون حصاد محصول القمح البعل
2021-06-11
تأمين 50 ألف متر مكعب يومياً من المياه الصناعية والشرب لمدينة عدرا الصناعية
2021-06-11
انخفاض أسعار النفط
2021-06-11
الذهب يتجاوز 1900 دولار مع انخفاض العملة والعوائد الأمريكية
2021-06-11
انتعاش تدريجي في القطاع الحرفي بحمص و70 منشأة مرخصة ومنفذة منذ بداية العام
2021-06-11
عجز الميزانية الأمريكية يسجل مستوى قياسياً
2021-06-11
إطلاق برنامج (دبلوم التصدير الاحترافي)… الخليل: يهدف إلى إيجاد محترفين بالعملية التصديرية في كل منشأة
2021-06-10
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الشريط الأخباري
السفير الروسي بدمشق: نتائج الانتخابات أكدت ثقة السوريين برئيسهم.. عدد الدول التي تهتم بإعادة العلاقات مع سورية أكبر مما نراه
المهندس عرنوس خلال تفقده الخدمات في جرمانا: التوسع بالخدمات المقدمة للمواطنين والتقيد بالمخططات التنظيمية الموضوعة
موسكو: جولة جديدة لمحادثات فيينا حول الاتفاق النووي هذا الأسبوع
النيابة العامة العسكرية تعرض أدلة تتيح توجيه اتهامات مثبتة ضد الولايات المتحدة بتحضير وتنفيذ اعتداءات إرهابية في سورية- فيديو
100 طفل وطفلة يغنون على مسرح مجمع دمر احتفالاً بانتخاب الدكتور بشار الأسد رئيساً للجمهورية
2021-06-11
مسرح مجمع دمر
2021-06-11
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