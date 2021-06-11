مناورات عسكرية روسية في القرم

موسكو-سانا

أطلقت القوات الروسية اليوم مناورات عسكرية في شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي قوله في بيان اليوم: إنه وفقاً “لخطة التدريب العسكري فقد بدأت وحدات فوج الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لأسطول البحر الأسود تنفيذ المهام المشتركة في منطقة الرحلات الجوية المكثفة” مشيراً إلى أن “فعاليات التدريب العسكري تجري في مناطق مطارات مرابط طائرات الطيران البحري ووسائل الدفاع الجوي لأسطول البحر الأسود”.

وأشار البيان إلى أن هذه المناورات تجري بمشاركة مقاتلات ومروحيات روسية من مختلف الصنوف إلى جانب نحو 15 وحدة من معدات الطيران وزهاء 50 وحدة من المعدات العسكرية.

وأوضح أن المناورات تهدف إلى التدريب على العمل لتماسك أطقم وبطاريات الفوج أثناء تنظيم الدفاع عن مرافق البنية التحتية المهمة وصد الهجوم الجوي لعدو مفترض.

وتجري هذه التدريبات في ضوء الدخول المتوقع لسفينة مدمرة أميركية إلى البحر الأسود.