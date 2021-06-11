دراسة: النباتيون أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

لندن-سانا

كشفت دراسة حديثة أن النباتيين أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت مجلة (بي إم جي نوتريشن بيرسبيكتيفز آند هيلينغ) البريطانية أن الدراسة التي أجراها باحثون بريطانيون في الفترة من الـ 17 من تموز إلى الـ 25 من أيلول 2020 شملت عدداً من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لديهم اتصالات متكررة بمرضى فيروس كورونا المستجد من عدة دول كما ضمت أشخاصاً تعافوا وآخرين لم يصابوا بالفيروس وتم قياس مؤشرات مدة وشدة مسار المرض وقابلية الإصابة.

واكتشف الباحثون أن الأعراض الشديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وخطر الإصابة كانت أقل بنسبة 73 بالمئة لدى الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً وأن المجموعة التي تناولت نظاماً غذائياً منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين كانت أكثر عرضة للإصابة بكورونا وبالأمراض الشديدة.