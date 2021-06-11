استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات جراء قمع الاحتلال مظاهرات بالضفة

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني وأصيب عشرات آخرون اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي دعت إليها الفصائل الوطنية الفلسطينية في قمة جبل صبيح الذى تهدد سلطات الاحتلال بالاستيلاء عليه ما أدى إلى استشهاد الفتى محمد سعيد حمايل وإصابة تسعة آخرين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي مظاهرة منددة بجرائمه في بلدة سلواد شرق رام الله بالضفة الغربية.

ووفقاً لوكالة وفا فإن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي انطلقت تنديداً بجرائم الاحتلال وللمطالبة بتسليم جثامين الشهداء التي يحتجزها ما أدى الى إصابة العشرات بحالات اختناق واندلاع حرائق في مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين.

وكان المئات من أبناء بلدة سلواد شاركوا في مظاهرة دعت إليها القوى الوطنية للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد محمد روحي حماد 30 عاماً المحتجز لدى الاحتلال منذ ارتقائه في الـ14 من أيار الماضي وكل جثامين الشهداء.

إصابة طفلة فلسطينية جراء اعتداء الاحتلال على منازل الفلسطينيين شرق قلقيلية

إلى ذلك أصيبت رضيعة فلسطينية من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين خلال قمعها مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاماً شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز السام بكثافة على المشاركين في المظاهرة وعلى منازل الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة طفلة رضيعة 8 أشهر بحالة اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

إصابة فلسطينية واعتقال آخرين بينهم طفلان في القدس المحتلة

في القدس المحتلة أصيبت فلسطينية واعتقل آخرون بينهم طفلان جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليهم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى واعتدت على الفلسطينيين بعد صلاة الجمعة ما أدى إلى إصابة سيدة كما اعتقلت طفلين وشاباً.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا منطقة باب حطة بالقدس القديمة واعتقلت شابين.

وأصيب 13 فلسطينيا واعتقل 10 آخرون مساء أمس من جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باب العمود في القدس المحتلة.