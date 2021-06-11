الخارجية الفلسطينية تطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقه.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم أوردته وكالة وفا أن الصمت الدولي على جرائم الاحتلال يشجعه على التمادي فيها مستنكرة اكتفاء بعض الدول بمواقف شكلية تساوي بين الضحية والجلاد ولا تمثل أي ضغط فعلي على الاحتلال لوقف عدوانه على الفلسطينيين ومشيرة إلى أن هذه الدول مطالبة بالحد الأدنى بإدانة انتهاكات الاحتلال الصارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأدانت الخارجية عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها ومنعه طواقم تلفزيون فلسطين من العمل فيها في محاولة لإخفاء الحقيقة لافتة إلى أن هذه الممارسات تأتي في إطار تنفيذ مخططاته لتهويد المدينة وإفراغها من الوجود الفلسطيني وعزلها عن باقي مدن وبلدات الضفة الغربية.

واشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها ستواصل الحراك السياسي والدبلوماسي من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.