موسكو: جولة جديدة لمحادثات فيينا حول الاتفاق النووي هذا الأسبوع

فيينا-سانا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف اليوم أن جولة جديدة من المحادثات بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد بشأن الاتفاق النووي ستبدأ في فيينا هذا الأسبوع.

وفي حديث لوكالة سبوتنيك قال أوليانوف الذي يرأس الوفد الروسي إلى المحادثات.. من المؤكد أن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ هذا الأسبوع.. مضيفا “التصريحات المتحفظة لدى الجانبين الإيراني والأمريكي ترجع إلى أنه لا يزال هناك عدد من القضايا ذات الأهمية الأساسية بينهما ومن الصعب التكهن بكيفية تطور الأحداث”.

وأوضح أوليانوف أن أهم ما في الأمر هو وجود عزم على التوصل لنهاية ناجحة لعملية التفاوض، مبيناً أن الجولة الخامسة من المحادثات قد تكون الأخيرة.

وبدأت إيران ومجموعة 4 زائد1 مفاوضات جديدة في آذار الماضي بغية إحياء الاتفاق النووي حيث استمرت الجولة الخامسة منها حتى الثاني من حزيران الجاري وتقرر أن تعود الوفود المفاوضة إلى عواصمها للتشاور على أن يتم استئناف المفاوضات الأسبوع القادم.