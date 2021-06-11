حصاد القمح البعل في قرية ابطع بريف درعا الشمالي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
قاسم: سورية تجني نتيجة مقاومتها بنجاح انتخابات الرئاسة
2021-06-10
حزب البعث في اليمن يدين الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية التركية على الأراضي السورية
2021-06-10
اتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار يهنئ بإنجاز الاستحقاق الرئاسي
2021-06-10
السفير خضور: سورية تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم كل الظروف
2021-06-10
أجنحة الشام للطيران تبدأ تسيير رحلاتها المباشرة بين بيروت وحلب
2021-06-10
منظمة (فيا اراب) تجدد دعمها لسورية شعباً وجيشاً وقيادة
2021-06-09
توقيع كتاب (أهمية منطقة الجولان الاستراتيجية من منظور أمن إسرائيل وبقائها) في مقر الرئاسة الإيرانية
2021-06-09
محليات
الحرارة إلى انخفاض وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2021-06-11
حفل فني في جبلة بمناسبة فوز الدكتور بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية
2021-06-10
القبض على عصابة تمتهن تجارة وترويج المخدرات بحمص
2021-06-10
ضبط محطات محروقات مخالفة ومواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بدرعا وطرطوس
2021-06-10
المقداد يتسلم أوراق اعتماد كريستوف مارتن رئيساً جديداً لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية
2021-06-10
فلسطيني يضرب عن الطعام احتجاجاً على الانتهاكات الأمريكية والتركية للأراضي السورية
2021-06-10
ملتقى الاستثمار السياحي 2021 سيعقد بحلب في آب المقبل
2021-06-10
رياضة
كرة القدم الأوروبية تخرج عنقها من قمقم كورونا والبداية من كأس الأمم الأوروبية
2021-06-10
كريتشيكوفا تهزم ساكاري بنصف نهائي بطولة فرنسا
2021-06-10
عمر حميدان رئيساً لنادي العربي بالسويداء
2021-06-10
البرازيلي مارسيلو يعلن الاستمرار مع ريال مدريد
2021-06-10
دورة مركزية لمدربي الكاراتيه بالدرجتين (C) و(D) – فيديو
2021-06-10
البريطانية آشرسميث تفوز بسباق 200 متر في فلورنسا
2021-06-10
لاعب منتخب سورية لرفع الأثقال معن أسعد يتأهل إلى أولمبياد طوكيو
2021-06-10
اقتصاد
عجز الميزانية الأمريكية يسجل مستوى قياسياً
2021-06-11
إطلاق برنامج (دبلوم التصدير الاحترافي)… الخليل: يهدف إلى إيجاد محترفين بالعملية التصديرية في كل منشأة
2021-06-10
المصرف الزراعي: صرف قيم القمح للفلاحين على الهوية الشخصية ودون طلب براءات ذمة
2021-06-10
بمشاركة 60 شركة.. افتتاح مهرجان تسوق صيف اللاذقية
2021-06-10
مقترحات لتذليل العقبات التي تواجه عملية تسويق المنتجات الجلدية وتصديرها
2021-06-10
تطبيقاً لقانون البيوع العقارية.. تسجيل 1720 عملية بيع عقاري بقيم رائجة 210 مليارات ليرة
2021-06-10
ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد انحسار مخاوف التضخم
2021-06-10
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حصاد القمح البعل في قرية ابطع بريف درعا الشمالي
2021-06-11
تصوير: تصوير ضياء الدين السعيد
حصاد القمح البعل
ريف درعا الشمالي
2021-06-11
Rem
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