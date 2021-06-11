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حصاد القمح البعل في قرية ابطع بريف درعا الشمالي

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من خيرات بلادي.. حصاد محصول القمح في قرية إبطع بريف درعا الشمالي

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