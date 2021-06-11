الحرارة إلى انخفاض وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات تتجاوز 50 كم /سا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للارتفاع لتقترب من معدلاتها ويكون الجو صحواً بشكل عام غائماً جزئياً فوق المناطق الساحلية مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية فوق المرتفعات الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات تتجاوز 50 كم /سا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…