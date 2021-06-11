البرازيل ترصد 88092 إصابة و2504 وفيات جديدة بكورونا

برازيليا-سانا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيلها 88092 إصابة و2504 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى كوفيد19 خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيان ان حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس ارتفعت 88092 حالة مقابل 85748 في اليوم السابق ليبلغ العدد الإجمالي نحو 211ر17 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2504 وفيات جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 2723 في اليوم السابق ليبلغ العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد 482019 حالة وفاة بنسبة فتك 8ر2 بالمئة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.