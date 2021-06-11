العدوان السعودي يرتكب 72 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار بالحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 72 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر فى غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله إن من بين خروقات قوى العدوان استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية وعشرات الخروقات بقصف مدفعي والأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.