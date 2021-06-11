روسيا الأولى عالمياً في عدد عمليات الإطلاق الفضائي

موسكو-سانا

أعلن رئيس مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية روسكوسموس ديمتري روغوزين أن روسيا لديها ما يكفي من الصواريخ الحاملة لتصبح رائدة العالم في عدد عمليات الإطلاق الفضائية.

ونقلت وكالة نوفوستي للأنباء عن روغوزين قوله في بيان اليوم إن “صواريخ الفضاء التي نصنعها ذات جودة كبيرة وهي كافية بالنسبة لنا لنحتل المركز الأول من حيث عدد عمليات الإطلاق” مشيرا في الوقت نفسه إلى افتقار بلاده في بعض الأحيان إلى مكونات الأقمار الصناعية.

وكان روغوزين أشار في وقت سابق في كلمة له أمام مجلس الدوما إن روسيا لا تستطيع إطلاق أقمار صناعية بشكل كاف بسبب عدم وجود الرقائق الدقيقة التي يحظر توريدها لروسيا بسبب العقوبات الغربية على موسكو.