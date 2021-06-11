غرفة صناعة دمشق وريفها تقيم حفلاً فنياً في جبلة بمناسبة فوز الدكتور بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية

اللاذقية-سانا

بمناسبة فوز الدكتور بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية أقامت غرفة صناعة دمشق وريفها اليوم حفلاً فنياً في ساحة السيد الرئيس بمدينة جبلة وذلك ضمن عدة فعاليات مترافقة مع إطلاق مهرجان “صنع في سورية” بدورته الـ 117 في سينما الفردوس سابقاً.

وتضمن الحفل الذي أحياه عدد من المغنين والمطربين أغاني وطنية وأوبريت “بشارة نصر” بمشاركة الفنانين سيمو سلوم ونور سركيس وأحمد الأمير ورؤى ديب ومهند صبح وجوانا عيسى.

وفي تصريح لمراسلة سانا قال فادي جبر منتج ومخرج أوبريت “بشارة نصر” إن هذا العمل الفني هو تعبير عما يشعر به كل مواطن سوري وعربي شريف من فخر واعتزاز بفوز الدكتور بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية والتي يجدون فيها بارقة الأمل في مستقبل مشرق وآمن للسوريين وإن هذا الفوز هو انتصار للحق ووفاء للتضحيات التي قدمها السوريون جنوداً ومواطنين على امتداد أكثر من عشر سنوات.

وأكدت المشاركتان في الحفل سلاف يونس والطالبة نسرين طه أن السوريين أوصلوا باحتفالاتهم المرافقة لفوز الدكتور الأسد رسالة لأعداء سورية بأن حربكم المجرمة على الشعب السوري فشلت وما لم تنالوه بالحرب لن تنالوه بالضغط او بأي شكل آخر.

من جهته قال طلال قلعه جي عضو غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان “صنع في سورية” إن الحفل هو استمرار لاحتفالات الشعب السوري بالنصر الذي توج بفوز الدكتور بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية وتعبير عن محبة هذا الشعب لقائده وفي مقدمتهم الصناعيون السوريون المصممون على الاستمرار بالعمل والإنتاج للارتقاء والنهوض بالصناعة السورية مشيراً إلى أن شعار “الأمل بالعمل” سيكون شعاراً ونهجاً للمهرجان بدوراته القادمة التي تبشر بالخير وخاصة بعد زيارة السيد الرئيس لمدينة عدرا الصناعية أمس واهتمامه بالصناعة السورية ودعمه للصناعيين.

ولفت قلعة جي إلى أن غرفة صناعة دمشق مستمرة بإقامة هذا المهرجان في كل المحافظات والذي يتم خلاله تقديم الكوبونات المجانية لأسر الشهداء والكثير من العروض والهدايا للمستهلكين.

وأشار بلال البري “أخصائي بعلم الجمال والتجميل في شركة للصناعات التجميلية والطبيعية” إلى أن شعار الشركة هو الأمل بالعمل ومشاركة الشركة بهذه الاحتفالية هي تعبير عن فرحة الصناعيين بفوز الدكتور الأسد بالانتخابات لافتاً في الوقت نفسه إلى الفائدة المرجوة من هذه المهرجانات لجهة تقوية الصناعة السورية ودعم الصناعيين وإيصال المنتج للمستهلك بكل سلاسة وسهولة.

نورالدين يونس ومارينا قبو