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تجدد المظاهرات والاعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية

2021-06-10

بيروت-سانا

تجددت المظاهرات والاعتصامات وقطع الطرقات اليوم في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن محتجين تجمعوا الليلة على طريق الرينغ الموصل إلى شارع الحمرا وسط بيروت وقطعوا الطريق بالاتجاهين احتجاجاً على الوضع الاقتصادي والمعيشي.

وأضافت الوكالة أن محتجين أقفلوا الطريق المؤدي إلى ساحة إيليا في صيدا في الجنوب اللبناني بمستوعبات النفايات بعد إضرام النار فيها فيما انتشر عناصر الجيش اللبناني في المكان بعد أن حاول محتجون كسر صرافات أحد محلات الصرافة.

وشهدت طرابلس في شمال لبنان مظاهرة راجلة وبالدراجات النارية جابت شوارع المدينة حيث دعا المحتجون إلى استرداد الأموال المنهوبة وسط إجراءات أمنية اتخذها عناصر الجيش.

وقطع محتجون أوتوستراد المنية الدولي عند مستديرة عرمان في الاتجاهين وتم تحويل السير إلى طرقات فرعية بديلة كما قطع اوتوستراد الجية الساحلي الموصل إلى الجنوب اللبناني بالشاحنات والإطارات المشتعلة.

وتشهد العديد من المناطق اللبنانية منذ السابع عشر من تشرين الاول 2019 مظاهرات واعتصامات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد في البلاد.

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