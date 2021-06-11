القبض على عصابة تمتهن تجارة وترويج المخدرات بحمص

دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في حمص القبض على عصابة تمتهن تجارة وترويج وتعاطي الحبوب المخدرة وتقوم بإطلاق عيارات نارية ضمن أحياء في مدينة حمص لإزعاج وترويع المواطنين.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت “سانا” نسخة منه أنه وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حمص حول وجود عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص يمتهنون تجارة وترويج وتعاطي الحبوب المخدرة ويقومون بإطلاق عيارات نارية ضمن الأحياء الآمنة في مدينة حمص بقصد إزعاج وترويع المواطنين وبث الذعر والخوف فيهم ومن بينهم شخص مطلوب خطر ومسلح.

وبينت الوزارة أنه بعد الرصد والمراقبة المستمرة وتحري المنزل الذي هم موجودون فيه تمكن الفرع من القبض عليهم بكمين محكم وضبط بحوزتهم أسلحة وقنابل وذخائر حربية وحبوب مخدرة وبتدقيق أوضاعهم وجد بحقهم 28 إذاعة بحث بجرائم مختلفة منها “تجارة وتعاطي وترويج المخدرات والسرقة والاشتراك بخطف أشخاص وحيازة أسلحة حربية دون ترخيص بقصد إرهاب الأهالي وترويعهم” وعثر بحق أحد المقبوض عليهم إذاعة بالحبس المؤبد بجرم تجارة المواد المخدرة وبالتحقيق معهم اعترفوا بجرائمهم المذكورة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.