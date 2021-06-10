غريب آبادي: واشنطن لم تظهر الإرادة الكافية لإحياء الاتفاق النووي

فيينا-سانا

أكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تظهر الإرادة الكافية من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران والمجموعة الدولية.

وقال غريب آبادي خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم “لم يظهر بعد أن واشنطن تمتلك إرادة كافية أو أنها مستعدة للتخلي عن إدمانها اللجوء إلى الإجراءات الأحادية القسرية والامتثال للقانون الدولي وتنفيذ التزاماتها لرفع الحظر عن إيران بنحو تام ومؤثر واتخاذ قرارات صعبة وضرورية في هذا الخصوص”.

وأضاف غريب آبادي إن “مبدأ إلغاء الحظر والآثار المترتبة عليه وفق الاتفاق النووي يشكل الركيزة الأساسية لموافقة إيران على إعادة تفعيل الاتفاق لكن انتهاكات الولايات المتحدة أفشلت قسماً كبيراً من الاتفاق وجعلته عديم الجدوى”.

ورداً على المطالب الأوروبية لطهران بالتخلي عن إجراءاتها الأخيرة قال غريب آبادي “لا تتوقعوا من إيران التي تقبع تحت الحظر الأحادي الجائر أن تواصل الامتثال لتعهداتها في إطار الاتفاق” مبيناً أن الإجراءات الإيرانية قانونية بامتياز ومتوائمة مع بنود الاتفاق وجاءت رداً على انتهاكات أمريكا والاتحاد الأوروبي له.

وأكد المندوب الإيراني أن من “السخريات التاريخية المريرة غفلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن برنامج الكيان الصهيوني للأسلحة النووية” مطالباً إياها النأي بالنفس عن أي جدول أعمال مسيس.

وانتقد غريب آبادي طرح الموضوع النووي الإيراني في الوكالة بين الحين والآخر بناء على ادعاءات واهية ومن دون أي وثيقة أو دليل واحد بشأن انحراف المواد النووية نحو الأغراض غير السلمية وقال غريب آبادي “إن هكذا ادعاءات مفبركة تهدف لتسييس الأجواء وإيجاد حالة من الاستقطاب في الوكالة وتهدد تماسكها ومهامها التقنية التي ينبغي تنفيذها وفق النظام الداخلي”.