مجلس أوروبا يحذر نظام أردوغان من إجراءات عقابية

ستراسبورغ-سانا

هدد مجلس أوروبا بمباشرة إجراءات تأديبية ضد النظام التركي بسبب عدم تنفيذه أمراً قضائياً أوروبياً بالإفراج عن رجل الأعمال والناشط في مجال العمل الخيري عثمان كافالا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن لجنة الوزراء التابعة للمجلس والمسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قولها في بيان إن “استمرار الاعتقال التعسفي لكافالا يشكل انتهاكاً صارخاً لالتزامات تركيا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهو غير مقبول”.

وأضاف البيان إن اللجنة ستسعى إلى ضمان تنفيذ الأمر الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال جميع الوسائل المتاحة بما في ذلك الإجراءات العقابية.

ويمكن أن تؤدي الإجراءات إلى تعليق حقوق التصويت والعضوية في مجلس أوروبا الذي انضمت إليه تركيا العام 1950.

ويقبع كافالا المعروف بانتقاداته لرأس النظام التركي رجب طيب أردوغان في السجن منذ توقيفه في تشرين الأول 2017 ويواجه تهماً عدة مرتبطة بالمشاركة في احتجاجات.

يشار إلى أن نظام أردوغان استغل محاولة الانقلاب عام 2016 لتصفية خصومه ومعارضيه حيث اعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص بينهم صحفيون وقضاة وشخصيات من المعارضة وموظفون حكوميون وعسكريون وفصل نحو 150 ألفاً آخرين أو أوقفهم عن العمل في القطاعين العام والخاص.