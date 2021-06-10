المنطقة الصحية في القامشلي ترسل فريقاً طبياً لتلقيح المواطنين في تل حميس ضد كورونا

الحسكة-سانا

أرسلت المنطقة الصحية في القامشلي التابعة لمديرية صحة الحسكة فريقا طبيا لتلقيح المواطنين في بلدة تل حميس ضد فيروس كورونا ضمن حملة وزارة الصحة لإعطاء اللقاح للمواطنين.

وبين مدير المنطقة الصحية الدكتور نافع ساكير في تصريح لمراسلة سانا في القامشلي أنه ضمن إجراءات التلقيح ضد فيروس كورونا التي تقوم بها مديرية صحة الحسكة تم اليوم إرسال فريق طبي إلى بلدة تل حميس وتم إعطاء اللقاح لـ 140 مواطنا من البلدة ممن تتجاوز أعمارهم الـ 55 عاماً أو ممن لديهم مرض مزمن وذلك عبر بطاقة طبية مخصصة لكل مواطن ملقح.

يذكر أنه تم إعطاء لقاح كورونا لـ 1300 مواطن حتى الآن بواسطة فرق طبية تم إرسالها إلى البلدات التابعة لمدينة القامشلي إضافة إلى مدينتي الدرباسية وعامودا.