فلسطيني يضرب عن الطعام احتجاجاً على الانتهاكات الأمريكية والتركية للأراضي السورية

دمشق-سانا

أعلن الفلسطيني أحمد جبريل فارس جبريل اليوم إضرابا عن الطعام أمام مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” بمنطقة المزة في دمشق احتجاجا على استمرار الاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية وقيامهما بسرقة الموارد الطبيعية.

وأوضح جبريل في تصريح لمراسل سانا أن إضرابه عن الطعام أمام مكتب اليونيسيف لعدة أيام يأتي رفضا لاستمرار الاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية واحتجاجا على سرقة الموارد الطبيعية مشيرا إلى أن سورية عانت على مدار عشر سنوات من انتهاكات غربية جسيمة بحق السيادة السورية وعدوان آثم على أراضيها هدفه النيل من صمود الشعب السوري.

وأضاف إن الهدف من الإضراب عن الطعام هو صرخة بوجه العالم والمجتمع الدولي من أجل إدانة هذه الانتهاكات والعمل على وقف سياسية التتريك التي ينتهجها النظام التركي في المناطق التي يحتلها منددا بقيام تركيا بوقف ضخ المياه إلى الأراضي السورية.

وأشار جبريل إلى أنه من واجب المجتمع الأهلي في سورية تنظيم هذا النوع من الاحتجاجات واحداث الضغط المجتمعي لوقف الانتهاكات الأمريكية والتركية والإسرائيلية.

طارق السيد