ملتقى الاستثمار السياحي 2021 سيعقد بحلب في آب المقبل

دمشق-سانا

بدأت وزارة السياحة استعداداتها لإقامة ملتقى الاستثمار السياحي 2021 المزمع عقده بحلب في شهر آب المقبل فيما تعكف مديريات السياحة في المحافظات على دراسة المواقع وإعداد وتجهيز الأضابير لتكون جاهزة للعرض الاستثماري ضمن المؤتمر.

مديرة المشاريع السياحية بالوزارة المهندسة دارين محمد بينت في تصريح لمندوبة سانا أن الوزارة أصدرت التعاميم إلى الجهات العامة لموافاتها بالمواقع التي يمكن عرضها للاستثمار السياحي وتقوم المديريات المختصة بدراستها وتجهيزها موضحة أن العمل ما زال مستمرا لاختيار المشاريع النوعية والجاذبة للسياحة بما يمكن من استثمار مختلف المشاريع والمواقع المقترح عرضها والتي تلبي كل الطموحات.

ولفتت محمد إلى أن الوزارة تعتزم طرح ما بين 15 و20 موقعا للاستثمار السياحي سيتم اختيارها من إجمالي المواقع المدروسة بحيث تشكل هذه المشاريع فرصة لكل المستثمرين إلى جانب طرح عدد من المواقع السياحية الشعبية والداخلية بأسعار مناسبة وتم اختيار 8 مواقع لطرحها في ملتقى خاص للسياحة الشعبية والداخلية سيعقد بالتزامن مع الملتقى.

وأشارت محمد إلى أنه سيتم خلال الملتقى إقامة معرض للمشاريع السياحية الخاصة التي لا تقل نسبة الإنجاز فيها عن 50 بالمئة وتوقفت نتيجة ظروف الأزمة ولدى أصحابها الرغبة بطرحها على الراغبين بالاستثمار في الداخل والخارج.

سكينة محمد