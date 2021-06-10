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لوجود حشرات مع مادة السمسم… إغلاق معمل لإنتاج الراحة بدرعا

2021-06-10

درعا-سانا

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا معملاً لإنتاج الراحة في حي الكاشف بمدينة درعا لمدة 7 أيام لضبط حشرات مع مادة السمسم المعدة لصناعة الراحة السمسمية.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس حميدي الخليل لمراسل سانا اليوم أن المعمل يستعمل مادة السمسم بشروط ومواصفات مخالفة مع وجود حشرات ضمن مادة السمسم المعد لصناعة الراحة السمسمية.

كما بين أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وإحالة الضبط للقضاء المختص وإغلاق المعمل إدارياً لمدة 7 أيام كون هذه المخالفة تعتبر من المخالفات الجسيمة التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد.

ودعا الخليل المواطنين إلى تقديم أي شكوى في حال وجود تجاوزات أو مخالفات ليتم التعامل معها فوراً وفق الأصول القانونية.

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