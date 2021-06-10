أجنحة الشام للطيران تبدأ تسيير رحلاتها المباشرة بين بيروت وحلب

دمشق- سانا

أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران عن تسيير أولى رحلاتها الجوية المنتظمة من مطار بيروت الدولي إلى مطار مدينة حلب مباشرة وبالعكس بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً.

وبينت الشركة في إعلانها أن الرحلات بدأت اعتباراً من يوم أمس الأربعاء وتنطلق أسبوعياً فجر يوم الأربعاء من مطار حلب متوجهة الى مطار بيروت.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة التي انتظرها العديد من مسافري مدينة حلب تأتي في إطار تذليل صعوبات السفر ووصل المسافرين القادمين من محطات مختلفة عبر مطار بيروت الدولي بمدينة حلب الشهباء ما يسهم بتخفيف الكثير من المشقة والعناء.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريبا عن تسيير الشركة رحلات مباشرة من مطار حلب الدولي إلى وجهات جديدة متعددة.