الدنمارك تسمح بحضور 25 ألف مشجع في بطولة أمم أوروبا

كوبنهاغن – سانا

سمحت الحكومة الدنماركية بحضور 25 ألف مشجع لمباريات بطولة أوروبا لكرة القدم التي تقام في العاصمة كوبنهاغن.

ونقلت رويترز عن الحكومة قولها إنها ستلغي استخدام أقنعة الوجه في معظم الأماكن العامة بعد تخفيف قيود الاغلاق التي كانت مطبقة على الحدود.

وفرضت الدنمارك إجراءات إغلاق وقيود صارمة أواخر كانون الأول الماضي في مواجهة تفشي فيروس كورونا ثم بدأت تدريجيا بتخفيف القيود مع تراجع معدل الاصابات بالفيروس.

وقبل هذه الإجراءات سمحت الدنمارك بحضور نحو 16 ألف مشجع في كل مباراة لكرة القدم تقام في العاصمة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية في الفترة من ال 11 من حزيران الجاري وحتى ال 11 من تموز المقبل بمشاركة 24 منتخبا أوروبيا وتقام منافساتها في 12 مدينة أوروبية بينها العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وفي دور المجموعات في البطولة تلتقي الدنمارك مع منتخبات فنلندا وبلجيكا وروسيا على استاد باركن بالعاصمة كوبنهاغن ومن المقرر أن يستضيف الاستاد نفسه أيضا مباراة في دور ال 16.

من جهته قال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أنه غير مستعد بعد لحضور 25 ألف مشجع في الاستاد الوطني خلال المباراة الأولى للمنتخب الدنماركي في مواجهة فنلندا السبت المقبل.