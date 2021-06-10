موسكو: قرارات واشنطن لن تؤثر على موقفنا بشأن (التيار الشمالي 2)

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغى ريابكوف أن إعلان الولايات المتحدة دفع تعويضات لأوكرانيا عن خسائر النقل المحتملة بسبب مشروع “التيار الشمالي2” لن يؤثر على موقف موسكو وسيتم المضي بالمشروع حتى النهاية.

وقال ريابكوف لوكالة سبوتنيك “ببساطة مندهش من مقدار خروج الأمريكيين بالفعل عن السياق الطبيعي لممارسة الأعمال التجارية مع الشركاء” مضيفاً “الأمريكيون ليسوا وحدهم على هذا الكوكب وهم مخطئون بشدة فهذا النوع من التفكير لن يغير موقفنا بطريقة ما أو يؤثر عليه بل يقوينا فقط”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال أمس الأول إن “واشنطن تعمل مع ألمانيا لتخفيف أي آثار قد تنجم عن اكتمال خط أنابيب الغاز الطبيعي التيار الشمالي 2” مشيراً إلى أن “المزيد من العقوبات تنتظر المشاركين في المشروع”.

ويضم مشروع التيار الشمالي 2 بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا وتقوم شركة ” نورد ستريم 2 اي جي” بانجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد وهو شركة غازبروم الروسية.

في سياق آخر وفيما يتعلق بمعاهدة الأجواء المفتوحة بين ريابكوف أن بلاده ستسلم مقرري المعاهدة كندا والمجر مذكرة بشأن الانسحاب من المعاهدة في المستقبل القريب بغض النظر عن انعقاد قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والامريكي جو بايدن في جنيف.

وأوضح ريابكوف أن قانون الانسحاب من المعاهدة يدخل حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من توقيعه والاعلان عنه وانه بعد دخوله حيز التنفيذ ستطرح مسألة كيفية تحويل المذكرة إلى جهات المقررين مشيراً إلى أنه ” لا توجد اعتبارات تتعلق بكيفية تصرف الأمريكيين أو أي من حلفائهم”.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين الماضي قانونا يقضي بإنهاء العمل بمعاهدة الأجواء المفتوحة في أعقاب إعلان وزارة الخارجية الروسية في الـ 15 من كانون الثاني الماضي انسحاب روسيا رسميا من المعاهدة وذلك بعد أن غادرتها الولايات المتحدة من جانب واحد العام الماضي.

ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني 2002 وأصبحت أحد تدابير بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة حيث سمحت لـ 34 دولة مشاركة فيها بجمع المعلومات بشكل علني حول القوات والأنشطة العسكرية لبعضها البعض.