علماء روس يصممون هوائياً رخيصاً لشبكات الجيلين الخامس والسادس

موسكو-سانا

صمم علماء روس هوائياً يعمل بمجال الموجات الميليمترية لشبكات (جي5) و(جي6) يتميز بحجمه الصغير جداً ويقل سعره أضعافاً عن سعر أمثاله الأجنبية.

وجاء في بيان نشرته وزارة التعليم الروسية على موقعها الرسمي وفق ما نقلت وكالة تاس: “العلماء في جامعة أوفا الحكومية للطيران صمموا هوائياً يعمل بمجال الموجات الميليمترية من شأنه ضمان الاتصال المريح والرخيص في أنظمة الجيلين المستقبلين (جي5) و(جي6)”.

وتتوافق تكنولوجيا تصنيع الهوائي مع شتى المنصات الإلكترونية الأمر الذي يقلل من كلفة الهوائي ويساعد في الإطلاق السريع لإنتاجه الصناعي.

ويتميز الهوائي بأبعاده الصغيرة جداً أما مجال الموجات التي يعمل بها فهو 75 إلى 110 غيغاهرتز وبفضل حجمه الصغير يمكن تركيبه في أي جهاز كما يمكن أن يتكامل مع منصات إلكترونية عامة ويستقبل إشارات ويرسلها وأن يستخدم كذلك في الهوائيات الشبكية كعنصر إلكتروني.