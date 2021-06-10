العاشر من حزيران 2000- وفاة القائد المؤسس حافظ الأسد

دمشق-سانا

1907- فرنسا واليابان تتفقان على استقلال الصين وسلامة أراضيها.

1940- إيطاليا تعلن الحرب على المملكة المتحدة وفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية.

1963- الرئيس الأمريكي جون كينيدي يوافق على قانون المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر عند أداء العمل نفسه.

2008- احتراق طائرة سودانية بعد هبوطها على أرض مطار الخرطوم.

2014- الجزائر تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

من مواليد هذا اليوم..

1915- سول بيلو أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1976.

1921- الأمير فيليب دوق إدنبرة زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة.

1928- موريس سينداك كاتب أدب أطفال أمريكي.

من وفيات هذا اليوم..

323 ق.م – الإسكندر الأكبر حاكم الإمبراطورية المقدونية.

1190- الملك فريدريك الأول بربروسا ملك مملكة ألمانيا.

1949- سيغريد أوندست أديبة نرويجية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1928.

2000 – القائد المؤسس حافظ الأسد.

أعياد ومناسبات..

اليوم الوطني في البرتغال.