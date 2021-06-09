ابادي: الولايات المتحدة لم تظهر إرادة كافية قبل الاتفاق النووي مع إيران

فيينا-سانا

أكد مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب ابادي اليوم أن الولايات المتحدة لم تظهر إرادة كافية قبل الاتفاق النووي الموقع مع إيران.

ونقلت وكالة ارنا عن ابادي قوله في تصريحات باجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية “لم يظهر بعد أن أمريكا مستعدة للتخلي عن إدمانها في اللجوء إلى الإجراءات الأحادية القسرية والامتثال إلى القانون الدولي وتنفيذ التزاماتها لرفع الحظر بنحو تام ومؤثر واتخاذ قرارات صعبة وضرورية في هذا الخصوص من عدمه”.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن في أيار عام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 وإعادة العمل بالعقوبات على طهران رغم معارضة الاتحاد الأوروبي لذلك.