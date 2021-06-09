موسكو تكشف عن تطور مهم بشأن محادثات فيينا حول الاتفاق النووي

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم أن العمل على الوثيقة النهائية للمحادثات الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني سيتم استئنافه في فيينا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ريابكوف قوله للصحفيين اليوم على هامش منتدى “قراءات بريماكوف” الدولي السنوي “يبدو أنه في الأيام القادمة سيستأنف العمل على ما يمكن أن يسمى الوثيقة النهائية” مضيفا.. “لا أرى أي صعوبات لا يمكن التغلب عليها على هذا المسار وخاصة الصعوبات المرتبطة بتطور الوضع في إيران قبيل الانتخابات الرئاسية”.

ولفت ريابكوف إلى أن الوفد الروسي يبذل قصارى جهده للإسراع بتحقيق النتيجة النهائية في هذا الشأن وقال “لا يوجد سبب للتأخير على الرغم من وجود قضايا لم يتم حلها” معتبرا أن المفاوضات في فيينا اكتسبت زخما خاصا بها.

وتابع ريابكوف: لا يوجد سبب للمماطلة على الرغم من وجود قضايا عالقة ولكن لا يمكن القول بأن هناك عددا كبيرا منها.

وبدأت ايران ومجموعة 4 زائد 1 مفاوضات جديدة في آذار الماضي بغية إحياء الاتفاق النووي حيث استمرت الجولة الخامسة منها حتى الثاني من حزيران الجاري وتقرر أن تعود الوفود المفاوضة إلى عواصمها للتشاور على أن يتم استئناف المفاوضات الأسبوع القادم.