للمرة الثالثة… الدكتور رشاد مراد سفيراً للمجلس العالمي لزراعة الأسنان في سورية

دمشق-سانا

يستمر تمثيل سورية في المجلس العالمي لزراعة الأسنان عبر الدكتور رشاد مراد الذي عينه المجلس سفيراً له فيها للمرة الثالثة ولمدة سنتين.

والمجلس الذي تأسس عام 1972 أكبر مزود للتعليم المستمر ودعم البحوث السريرية والأساسية في مجال زراعة الأسنان ويضم أطباء أسنان عامين وجراحي الفم والوجه والفكين واللثة وتقويم الأسنان وفنيي المختبرات وباحثين وأكاديميين من نحو 90 دولة.

الدكتور مراد بين في تصريح لـ سانا أن سورية فرضت نفسها على مستوى المنطقة في مجال زراعة الأسنان حيث حققت تقدماً كبيراً في هذا الاختصاص والذي انعكس على جودة ونوعية الخدمات المقدمة للمرضى ونتائج الزرع التي قاربت نسب نجاحها العالمية.

وأكد الدكتور مراد حرص سورية على حضورها الفاعل في المجلس حيث أقامت مؤتمرين عالميين أحدهما في جامعة دمشق عام 2017 والآخر في مشفى الأسد الجامعي عام 2019 لكن في عام 2020 تم تأجيل المؤتمر الذي كان مقرراً بسبب جائحة كورونا.

والدكتور مراد حاصل على شهادة طب الأسنان في جامعة البعث وهو صاحب اختراع جسر مراد للأسنان وعين للمرة الأولى سفيراً للمجلس العالمي عام 2015 وجدد له عام 2017 وعام 2019 وهو أستاذ في جامعة دمشق له أكثر من 21 كتاباً علمياً.