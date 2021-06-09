محافظة ريف دمشق تخصص بعض الوحدات الإدارية بمشاريع تنموية وعقارية

ريف دمشق-سانا

خصصت محافظة ريف دمشق بعض الوحدات الإدارية بمشروعات تنموية وعقارية عدة تمت الموافقة عليها وإقامة بعضها بهدف تحسين موارد تلك الوحدات والنهوض بخدماتها وتشغيل الأيدي العاملة وتمكينها اقتصادياً.

مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق المهندس عبد الرزاق ضميرية أوضح في تصريح لمندوبة سانا اليوم أنه تم تحديد المشروعات بناء على احتياجات كل منطقة ونوعية الإنتاج الذي تتميز به وتنوعت بين الإنتاج النباتي والحيواني والاستثماري والسكني والصناعي وتوزعت على مدن وبلدات الغزلانية ويبرود ورنكوس والقطيفة وتلفيتا وحرستا والتواني وحينة ومنطقة البيطرة.

ووفق ضميرية تم إنجاز بناء مخصص لإقامة وحدة خزن وتبريد في رنكوس بقيمة 80 مليون ليرة سورية ويتواصل العمل حالياً لإنجاز المشروع بالكامل وفي مدينة حرستا تم وضع مشروع عبارة عن مكاتب ومحال تجارية بتكلفة تصل إلى مئة مليون ليرة قيد المباشرة وفي حينة التي تشتهر بإنتاج اليانسون ستتم المباشرة بإحداث معمل لاستخراج زيوت اليانسون بقيمة مئة مليون ليرة بعد التصديق النهائي على إضبارة المشروع كما ستقام حظيرة أبقار في منطقة البيطرة وسيتم التخصيص بعد الإعلان عن الكشف التقديري لتصديقه من قبل الخدمات الفنية.

وتابع ضميرية أن من ضمن المشروعات المخصصة مشروعاً لإنتاج قمر الدين في مدينة يبرود لاستثمار إنتاج المدينة من مادة المشمش في حين سيتم إنشاء معصرة زيتون في منطقة التواني التابعة لمدينة القطيفة مؤكداً أن هذه المشاريع ستحقق قيمة مضافة لواردات المجلسين المحليين.

وعن مشاريع التطوير العقاري في المحافظة بين ضميرية أن هناك 9 شركات حصلت على التراخيص اللازمة من رئاسة مجلس الوزراء وباتت جاهزة للمباشرة بالعمل ويتم حالياً إعداد الدراسات التخطيطية لإقامة مشاريع تطوير عقاري في مناطق دورين وتلفيتا والديماس ودوما والزبداني والمعضمية ومعرباً مع الإشارة إلى أن الحد الأدنى للمساحة المطلوبة لمشروع التطوير العقاري يبلغ 25 هكتاراً.

سفيرة إسماعيل