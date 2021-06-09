السويداء… بيئة خصبة للاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي

السويداء-سانا

تملك محافظة السويداء العديد من المقومات الداعمة لتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة فيها لمشروعات تخدم عملية التنمية المحلية وتنعكس إيجابا على عجلة الحركة الاقتصادية فيها.

ووفقا للخارطة الاستثمارية الوطنية للعام الحالي المعدة من قبل هيئة الاستثمار السورية فإن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة كما بين عضو المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء باسل الشومري تشمل في قطاع الصناعة مشروعات لصناعة الشيبس والمعدات الطبية والقرميد والعبوات البلاستيكية والحليب المجفف وأغذية الأطفال والبطاريات والألبسة الجاهزة والأسمدة العضوية وتعبئة زيت الزيتون والصابون وشراب الطاقة وإنتاج الأوكسجين والاسفنج العادي والمضغوط وذلك في المنطقة الصناعية بأم الزيتون.

ولفت الشومري لمراسل سانا إلى أن الفرص تشمل أيضا مشروعا لمصنع متكامل لصناعة البلوك الطفي البركاني بمنطقة شهبا- تل شيحان ومشروعين لإنتاج الأنابيب البازلتية وقطع ونشر البازلت في عدة مواقع مثل تل الحرف ومنطقة وادي اللو.

كما أشار إلى أن الفرص الاستثمارية حسب الخارطة تتضمن في قطاع الزراعة وتربية الحيوان مشروعات لزراعة فول الصويا والذرة الصفراء والوردة الدمشقية وفي قطاع التطوير العقاري والاستثمار إقامة أبنية برجية بمنطقة التطوير العقاري بالحسبة وفي قطاع السياحة استثمار مواقع قصور قرماطة وقلعة المحبة ومطعم طلة العز ومشروع تلفريك.

وتسهيلا لإجراءات الاستثمار قامت المحافظة حسب الشومري بعدد من الإجراءات الخاصة بالترخيص ضمن المنطقة الصناعية بأم الزيتون عبر حصر تراخيص المشاريع الاستثمارية فيها بإدارة المنطقة وإعداد أدلة التراخيص والتنسيق بين إدارة فرع هيئة الاستثمار وإدارة المناطق الصناعية ليتم توحيد تمثيل الجهات المعنية بالتراخيص للمشاريع الاستثمارية لدى الجهتين.

وتتمثل أبرز مقومات الاستثمار في السويداء حسب عضو الفريق الاقتصادي للمحافظة المهندس علاء أبو عمار بموقعها الجغرافي حيث تشكل نقطة عبور إلى الأردن وكذلك قربها من العاصمة دمشق وتوفر رأس المال المحلي ومصادر الطاقة البديلة ووجود منتجات زراعية نوعية وكوادر مؤهلة وتوفر مواد أولية وثروات طبيعية وموارد جيولوجية كامنة “البازلت.. الطف البركاني” واليد العاملة ومساحات كبيرة قابلة للزراعة مع إمكانية إدخال محاصيل جديدة وتنوع المواقع الأثرية والمقومات السياحية.

ولفت إلى وجود منطقة أم الزيتون الصناعية المؤهلة بالبنى التحتية الشاملة والقادرة على استيعاب عدد كبير من المنشآت والإعداد لإحداث منطقة حرة ضمن المحافظة وتوفر عدد من المصارف الخاصة والعامة وشركات التأمين والصرافة وانخفاض الكثافة السكانية ووجود مصادر كثيرة للتنوع الحيوي كالمحميات الطبيعية والمناطق الحراجية الصناعية.

ووفقا للخبير بمجال التنمية المحلية وليد الحمود مسؤول اللجان والتسليف بمكتب التنمية وبرنامج مشروعي فإن محافظة السويداء تعتبر بيئة خصبة للاستثمار الزراعي والصناعات المتعلقة بالزراعة وخاصة النباتات العطرية والطبية كما تعد من اهم المناطق للسياحة الطبية والاستشفاء اضافة الى إمكانية الاستثمار فيها بالصناعات التطبيقية والالكترونية نتيجة توفر الايدي العاملة والبيئة الحاضنة مؤكدا أهمية قانون الاستثمار الجديد كفرصة مشجعة لإحداث تنمية رافعة للاقتصاد الوطني.

عمر الطويل