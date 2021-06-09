9 حزيران1967.. الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن للشعب تنحيه عن رئاسة الجمهورية بعد العدوان الإسرائيلي في الخامس من حزيران

دمشق-سانا
1898- المملكة المتحدة تجبر الحكومة الصينية على التوقيع على عقد لتأجير هونغ كونغ بعد أن احتلتها عسكريا.
1938 – تشكيل القوات الجوية النيكاراغوية.
1940 -الجيش النرويجي يستسلم لقوات ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
1967- الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن للشعب تنحيه عن رئاسة الجمهورية بعد العدوان الإسرائيلي في الخامس من حزيران.
1996 – القوات الجوية السويدية تفتتح مدرسة لتعليم الطيران في ساتيناس.
2006 – افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2006 المقامة في ألمانيا.
من مواليد هذا اليوم…
1595 – الملك فواديسواف الرابع ملك بولندا.
1672 – بطرس الأكبر إمبراطور الإمبراطورية الروسية.
1875 – هنري ديل طبيب إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1936.
من وفيات هذا اليوم…
68 – الإمبراطور نيرون إمبراطور روماني.
1959 – أدولف فينداوس عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1928.
1994 – جان تنبرجن اقتصادي هولندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام /1969/.