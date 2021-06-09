9 حزيران1967.. الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن للشعب تنحيه عن رئاسة الجمهورية بعد العدوان الإسرائيلي في الخامس من حزيران

دمشق-سانا

1898- المملكة المتحدة تجبر الحكومة الصينية على التوقيع على عقد لتأجير هونغ كونغ بعد أن احتلتها عسكريا.

1938 – تشكيل القوات الجوية النيكاراغوية.

1940 -الجيش النرويجي يستسلم لقوات ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

1967- الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن للشعب تنحيه عن رئاسة الجمهورية بعد العدوان الإسرائيلي في الخامس من حزيران.

1996 – القوات الجوية السويدية تفتتح مدرسة لتعليم الطيران في ساتيناس.

2006 – افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2006 المقامة في ألمانيا.

من مواليد هذا اليوم…

1595 – الملك فواديسواف الرابع ملك بولندا.

1672 – بطرس الأكبر إمبراطور الإمبراطورية الروسية.

1875 – هنري ديل طبيب إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1936.

من وفيات هذا اليوم…

68 – الإمبراطور نيرون إمبراطور روماني.

1959 – أدولف فينداوس عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1928.

1994 – جان تنبرجن اقتصادي هولندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام /1969/.