موقع سلوفاكي: الاحتلالان الأمريكي والتركي مستمران بنهب الثروات السورية

براغ-سانا

أكد موقع ايسكرا الإلكتروني السلوفاكي أن الاحتلالين الأمريكي والتركي يواصلان نهب الثروات السورية وارتكاب جرائم القتل بحق مواطني دولة ذات سيادة وتتمتع بعضوية الأمم المتحدة.

وانتقد الموقع في تعليق له تجاهل العديد من وسائل الإعلام الغربية لهذه الحقيقة الماثلة للعيان موضحاً أن عمليات النهب التي تتم من قبل هذين الاحتلالين لا تقتصر على النفط والثروات الباطنية السورية وإنما تتجاوزها إلى سرقة القمح وغيره من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

ولفت الموقع إلى أن ما تسمى بـ “منظمة الخوذ البيضاء” الإرهابية التي تتحدث وسائل الإعلام الغربية عن دورها الإنساني المزيف تسهم أيضاً في عمليات السرقة ونقل النفط السوري إلى تركيا كي تمول شبكتها الإرهابية وتستمر في أعمالها الإجرامية.