إصابة فلسطيني بجروح جراء طعنه على يد مستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني بجروح مساء اليوم جراء طعنه على يد مستوطنين إسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وذكرت وكالة معا أن مستوطنين اعتدوا على فلسطيني من بلدة طمون جنوب مدينة طوباس في الضفة الغربية بطعنات عدة أثناء وجوده في أحد الأحياء في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ما أدى الى إصابته بجروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.