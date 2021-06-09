محتجون لبنانيون يقطعون عدداً من الطرق احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية

بيروت-سانا

تجددت الأعمال الاحتجاجية في عدد من المناطق اللبنانية وخاصة البقاع وصور وصيدا على خلفية تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن محتجين قطعوا طريق عام مدينة صور الجنوبية بالإطارات المشتعلة كما أقفل عدد آخر من المحتجين تقاطع طرق في مدينة صيدا بحاويات النفايات بعد أن قلبوها في منتصف الطريق وأضرموا النار فيها.

بدورها ذكرت غرفة التحكم المروري اللبنانية أن المحتجين قطعوا طريق الناعمة الساحلية باتجاه الجنوب اللبناني بالإطارات المشتعلة كما قطعوا المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح الساحلي الواصل بين بيروت وطرابلس وطريق عام تعلبايا في البقاع بالاتجاهين ما تسبب بزحمة سير خانقة وسط إجراءات أمنية للجيش اللبناني في المكان لمحاولة تجاوز الوضع.

وتشهد العديد من المناطق اللبنانية منذ السابع عشر من تشرين الاول 2019 مظاهرات واعتصامات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد في البلاد.