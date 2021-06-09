دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الوسطى والجنوبية-فيديو

دمشق-سانا

تصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري مساء اليوم لعدوان إسرائيلي على بعض الأهداف في المنطقة الوسطى والجنوبية وأسقطت بعض الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه “في تمام الساعة الحادية عشرة و36 دقيقة من مساء اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي من فوق الأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض الأهداف في المنطقة الوسطى والجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات”.

وخلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية أقدم العدو الإسرائيلي على شن عدة اعتداءات جوية على الأراضي السورية تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.