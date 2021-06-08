900 طفل من مختلف المحافظات في اختبار تحديد المستوى الأول للماراثون البرمجي للأطفال واليافعين لعام 2021

دمشق-سانا

شارك 900 طفل من مختلف المحافظات اليوم في اختبار تحديد المستوى الأول للماراثون البرمجي للأطفال واليافعين لعام 2021 الذي تنظمه الجامعة الافتراضية السورية وهيئة التميز والإبداع ضمن مشروعهما التنمية الرقمية للصغار واليافعين.

ويهدف الاختبار الذي أجري “عن بعد” لفئة الأطفال من أعمار 8 إلى 11 سنة واستمر من الساعة 12 ظهراً وحتى السادسة مساء إلى تقييم مهارات التفكير والتحليل المنطقي لدى المشاركين ومدى معرفتهم بلغات البرمجة المعتمدة من أجل توزيعهم على ثلاثة مستويات “مبتدئ ومتوسط ومتقدم ” لتبدأ بعدها مرحلة التدريب بما يتناسب مع كل مستوى.

مديرة مركز التعلم مدى الحياة في الجامعة الافتراضية السورية سايا غوجل أوضحت في تصريح لـ سانا أن الاختبار نفذ من منصة الجامعة الافتراضية الإلكترونية الخاصة بالمسابقة وشارك فيه الأطفال ذاتياً كل من حسابه الخاص مبينة أنه تضمن مسائل بسيطة في لغات البرمجة بهدف التعرف على مستويات الأطفال وأن النتائج ستصدر خلال يومين بعد دراستها من قبل اللجان العلمية.

ولفتت غوجل إلى أهمية رفع المستويات العلمية العامة وتعزيز مهارات التحليل المنطقي والتفكير الإبداعي لدى الصغار واليافعين من خلال تعليمهم لغات البرمجة النصية والرسومية وتوفير التدريب البرمجي لهم على نحو ينعكس إيجاباً على تحصيلهم العلمي ومشاركاتهم العالمية.

المهندسة مايا تقي مديرة مشروع التنمية الرقمية للصغار واليافعين المشترك بين الجامعة وهيئة التميز والإبداع أشارت في تصريح مماثل إلى أن الاختبار أجري “عن بعد” مراعاة لإجراءات التصدي لوباء كورونا وتلافياً لحصول أي تجمعات للأطفال المشاركين لافتة إلى أن عملية تدريب المشاركين في الماراثون ستنطلق نهاية شهر حزيران الجاري.

وأكدت المهندسة تقي أن مسابقة الماراثون البرمجي مرحلة أولى من مراحل تحقيق التحول الرقمي الذي يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع ومرحلة تأسيسية يمكن الاستفادة من مخرجاتها لبناء جيل من اليافعين تصبح التقانة أداة تعلم يومية لديه مبينة أن مشروع التنمية الرقمية للصغار واليافعين هدفه الوصول تدريجياً إلى مئة ألف طفل ويافع على امتداد الجغرافيا السورية بين عامي 2020 و2030 بخطوات متلاحقة.

ومن المقرر إجراء اختبار تحديد المستوى الأول لفئة اليافعين ذوي الأعمار من 12 إلى 15 سنة في السابع عشر من الشهر الجاري.

ويتضمن البرنامج التدريبي للماراثون المقرر تنظيمه في آب القادم مراحل تدريبية وتأهيلية موصفة ومحددة علمياً وزمنياً يتم خلالها إجراء الاختبارات التأهيلية وتقديم التدريب المناسب على مختلف التقانات البرمجية وعلى آليات التفكير المنطقي للأطفال واليافعين في مختلف المحافظات السورية.

هيلانه الهندي